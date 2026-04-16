竹市府舉辦果菜市場遷建說明會地點沒著落 民酸高虹安又在騙選票了

新竹市府舉辦果菜批發市場遷建說明會，但遷建地點還沒確定，市民也酸高虹安又在騙選票了。（記者洪美秀攝）

年底選舉又在騙選票了？新竹市府昨天舉辦農產運銷公司（俗稱果菜批發市場）擬遷建說明會，邀集攤商及市民參與，不過對於遷建地點到底在哪，市府是否有規劃讓大型卡車進出及如何能停約百輛貨車都回答不出來，讓不少攤商批又是官樣版會議，果菜市場遷建講了快20年，到現在只聞樓梯響，連個影都沒有。

新竹市水源里長曾翰揚也出席說明會，對市府未能回覆正確的遷建地點在哪及遷建計畫和預算，且未來新建果菜市場的大型停車格只有50格，根本無法容納攤商及交易業者所需，再者周邊道路是否拓寬，是否鄰近交通要點等？市府都說還在規劃階段，會聽取攤商意見。他認為這樣的說明會實質意義不大，籲市府針對未來的果菜批發市場是否解決重車進出、承載限制與停車不足等問題提前規劃，且要讓業者的貨進得來、攤商及市民的車停得下、採買的鄉親買得順。

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市府產發處表示，果菜批發市場遷建案目前仍處規劃階段，地點雖已完成初步選址，後續仍需配合中央相關程序辦理，期爭取納入國家重大建設計畫來推動，再依都市計畫相關程序持續推動。針對大型車停車位及物流動線規劃部分，目前僅是初估，後續會再依實際車流及營運需求進行盤點，並納入攤商意見。

都發處表示，果菜批發市場遷建基地位址，已納入「頭前溪沿岸地區都市計畫」草案範圍，目前都市計畫案在內政部都市計畫委員會專案小組續審中。依中央政策，特定農業區應以區段徵收方式整體開發，且需取得行政院核定的國家重大建設計畫，才能續行都市計畫審議程序。

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