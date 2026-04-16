賴總統月底出訪史瓦帝尼 蔡明彥親自踩點視導維安工作

國安局長蔡明彥近日親赴非洲友邦史瓦帝尼，拜會史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III），並視導賴總統國是訪問維安任務。（國安局提供）

總統賴清德預計於本月底出訪非洲友邦史瓦帝尼，國安局長蔡明彥近日親身前往當地，視導維安任務整備情形，並拜會史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III）、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）以及相關安全警衛部門首長。

國安局今天發布新聞稿表示，蔡明彥近日前往友邦史瓦帝尼，視導賴總統出訪當地期間維安任務整備情形，並拜會史國國王恩史瓦帝三世及政府首長。

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史國國王恩史瓦帝三世在會談中表示，竭誠歡迎賴總統到訪並參加其登基40週年慶祝活動。他強調，賴總統出訪史國，凸顯兩國邦誼穩固，並可見證台灣協助史國推動「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」等大型專案進入落實階段，有助提升史國經濟發展及能源安全。

史王期待與賴總統針對兩國未來合作關係，進一步交換意見。蔡明彥也轉達賴總統對史王的誠摯問候，並表示賴總統高度期待此次出訪，盼共同打造台、史堅實互惠的戰略夥伴關係，齊力追求兩國永續發展。

史國副總理札杜莉接見蔡明彥時表示，近期史國破獲大型跨國非法詐騙集團，逮捕約200名中國籍人士。該案衝擊史國及非洲安全，引發「國際刑警組織」（Interpol）關切，並派員進行調查。史國感謝台灣國安情報單位，分享相關犯罪情資，且提供史國安全單位培力訓練課程。

蔡明彥則指出，台史兩國互為忠實盟友，應持續擴大合作面向，加強安全合作及情報交流，共同打擊國際犯罪及中國非法滲透。

蔡明彥此行亦拜會史國安全及警衛部門首長，確認賴總統訪問期間相關維安計畫及部署。史國此次擴大舉辦史王登基40週年系列慶祝活動，邀請來自10多個國家的元首及政要率團與會。由於各國代表團人數眾多，不論特勤維安規劃或外交儀節安排，均較往年更為複雜。史國安全部門向我方保證，將全力配合賴總統到訪之警衛計畫，確維賴總統首次非洲出訪行程平順安全。

國安局長蔡明彥與史國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）會談。（國安局提供）

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