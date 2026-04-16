李乾龍座車遭裝追蹤器 羅明才批「民主倒退」：請偵防單位發誓沒有監控

國民黨立委羅明才表示，政治偵防這是白色恐怖，並非現在才出現，若有爭議，相關單位應出面說明，甚至發誓保證沒有偵辦、竊聽、放置追蹤器。他也直言「這類情況是民主倒退。」（記者王藝菘攝）

國民黨副主席李乾龍爆出座車被安裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁15日公開指控與總統賴清德、民進黨有關。對此，國民黨立委羅明才受訪表示，政治偵防這是白色恐怖，並非現在才出現，若有爭議，相關單位應出面說明，甚至發誓保證沒有偵辦、竊聽、放置追蹤器。他也直言「這類情況是民主倒退。」

羅明才指出，政治偵防這是白色恐怖，並非現在才出現，過去立法院內部也曾讓人感到相當緊張。早年不少立委服務處或辦公室甚至會使用反偵測設備，檢查是否遭放置竊聽器或追蹤裝置，這種情況確實存在，但他認為這是民主倒退。

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羅明才表示，過去一、二十年間，部分立委會透過電信業者或相關設備進行反偵聽檢查，私下也會檢視辦公空間，包括桌椅底下等處，確認是否被安裝裝置，但多數人即使害怕，但也不敢明說，只能低調處理，這樣的情況其實是限制人身自由，「希望未來不要再有」，因為這不符合民主作風，也不是正派行為。

羅明才也說，應以將心比心，若個人生活空間被監控，無論是立委或一般人都會感到怕怕的。他舉例，現在小朋友在家裡關起門來，父母若沒有敲門就闖入，都是隱私與自由的問題，連孩子都有自我意識與安全空間，更何況是成人，「起碼要有基本的尊重」。

羅明才也提到，「人為刀俎、我為魚肉」，一般老百姓沒有公職、沒有武器，要如何查出真相？如果已經被害，卻還要被害人自己證明沒有被害，這樣並不合理。若有爭議，相關單位應出面說明，甚至發誓保證沒有偵辦、沒有竊聽、沒有放置追蹤器。若要問全台灣是否完全沒有監聽情況，「恐怕也沒有」，包括美國等自由國家也存在類似情況，只是不要做那麼粗魯。

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