民主基金會4規定打臉鄭習會 吳思瑤：韓國瑜須為480萬爛帳負責

民進黨政策會執行長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，向外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請新台幣480萬元補助。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（16日）列舉，根據基金會章程及補助要點的4條相關規定，習鄭會完全背道而馳，是否變造內容騙取補助、或是浮報支出，韓國瑜必須負責算清楚這筆爛帳。

「韓國瑜怎麼有膽核發補助？」吳思瑤表示，國民黨被踢爆向民主基金會拿480萬補助後，其辯解很蒼白無力，只說「各政黨都可以申請」，但根據民主基金會章程及補助要點。首先，基金會支持連結民主力量，國民黨卻去全球最反民主的獨裁國家朝貢領旨。

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吳思瑤續旨，其次，基金會鼓勵拓展國際空間，鄭麗文卻吹捧打壓台灣國際空間最力的中國；第三，基金會不得贊助涉及統獨活動，偏偏習鄭會都在反獨促統，還把中華民國變不見；第四，基金會補助民主人權活動，習鄭會全場提及「民主」「人權」是0次。

吳思瑤質疑，請問習鄭會哪一條相符？完全背道而馳。統戰都是落地接待中方買單，但國民黨此行都申請國家補助，是中共虧待鄭麗文？還是國民黨詐取民脂民膏？

吳思瑤強調，民主基金會應公開透明受監督，公布習鄭會申請補助完整計畫，是不是掛羊頭賣狗肉，是不是變造內容騙取補助？公布核銷資料，國民黨有沒有浮報支出，詐領補助？民主基金會是台灣重要的二軌外交，不是國民黨統戰小金庫，「這筆爛帳要算清楚，韓國瑜當家就要負責！」

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