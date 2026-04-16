蕭敬嚴被停權又勝出 趙少康：整個處理荒腔走板

蕭敬嚴在黨內初選民調勝出。（取自蕭敬言臉書）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）提名，由被停權處分的蕭敬嚴勝出，戰鬥藍發起人趙少康今天受訪表示，「整個處理荒腔走板」，呼籲地方黨部跟中央黨部好好處理。

蕭敬嚴過去曾任國民黨發言人，因有不少批評黨內同志的言論，參加初選時被同黨立委徐巧芯、葉元之等人砲轟是「背骨仔」，呼籲藍營支持者拒投。得知蕭敬嚴通過初選，徐巧芯立刻在臉書砲轟「新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

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趙少康今天早上出席輔選行程被問到蕭敬嚴通過初選一事時，兩度表示「這很奇怪」，多次語塞。趙少康說，「這很奇怪」，停權1年還放到初選名單去進行民意調查，民調還最高票，不知道接下來怎麼處理？

趙少康說，「這很奇怪」，照理停權就不給他參加初選，又說還沒有完成申訴的申訴，可以參加初選；既然可以參加初選，又拿了最高票，現在又說被停權1年，「這不是很矛盾嗎？」批評「整個處理荒腔走板」。

趙少康表示，將來申訴的結果如何還不知道？「民調最高又受到黨紀處分？」地方黨部跟中央黨部是要好好處理。

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