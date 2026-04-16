蕭敬嚴議員初選勝出鬧雙包 葉元之、徐巧芯曾轟「背骨仔」、厚顏無恥

國民黨立委葉元之曾砲轟同黨籍的新北市議員參選人蕭敬嚴是「背骨仔」、厚顏無恥。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）黨內初選今天公布民調結果，由國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭因違反黨紀案，遭新北市黨部裁定停權1年處分，送交黨中央考紀會核備，另1名擬參選人何元楷則在臉書自行宣布通過初選。蕭敬嚴爭議不斷，國民黨立委葉元之、徐巧芯曾砲轟他是「背骨仔」、厚顏無恥，更喊出「唯一不支持」。

葉元之今受訪批評，蕭敬嚴之前就是因為謾罵黨內同志被停權3年，後來不知道為何縮短成1年，蕭停權期間還用國民黨的身分，在政論節目上配合綠營攻擊黨內同志，傷害自家人和支持者的感情，這種背刺同志的人還能參加黨內初選，以後大家都投機取巧、有樣學樣。他認為，理論上停權處分應該決議後就立即生效，當事人申訴是後面的程序，蕭敬嚴根本不符合參選資格。

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蕭敬嚴與葉元之今年3月曾在國民黨新人議員座談會「狹路相逢」，當時葉元之酸說「我們今天來，是為了本黨的優秀同志，不是為了背骨仔來的」，他質疑去年大罷免期間，蕭敬嚴的言論傷害自家人，不斷配合綠營，在節目上攻擊藍委。

葉元之認為，如果蕭敬嚴的模式可以成立，未來所有人都可以有樣學樣，先來國民黨混一個位子，接下來在媒體上攻擊國民黨，以後國民黨的未來，「都要讓這些背骨仔佔位子嗎？」

葉元之批評，大罷免期間他被民進黨霸凌、抹黑非常嚴重，蕭敬嚴就是民進黨的打手之一，如今想代表國民黨參選議員，竟然沒有一點不好意思，還指控別人抹黑跟霸凌，除了「厚顏無恥」，想不到還有什麼形容詞，他喊話不要投給蕭敬嚴這個「在大罷免期間給國民黨落井下石的背骨仔」。

徐巧芯也曾在臉書發文表態，「唯一不支持蕭敬嚴是汐止民眾最好的選擇」，提及去年大罷免期間國民黨相當團結，「唯一一位跟著『惡罷』唱和、起舞，甚至挺罷免的只有蕭敬嚴」。

徐巧芯質疑，蕭敬嚴在節目對國民黨不問是非、長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫民進黨講話，對民進黨卻沒看到發揮過什麼戰力，蕭如果真的不喜歡國民黨，可以用無黨籍或民進黨身分參選。

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