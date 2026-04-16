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    首頁 > 政治

    財產申報沒見限量千萬喬丹卡？ 彰化議長謝典霖這樣回應

    2026/04/16 13:33 記者張聰秋／彰化報導
    彰化議長謝典霖申報財產資料，資產大於負債，但未見他上節目曾公開炫耀價值上千萬的限量喬丹NBA球員卡。（議會提供）

    彰化議長謝典霖申報財產資料，資產大於負債，但未見他上節目曾公開炫耀價值上千萬的限量喬丹NBA球員卡。（議會提供）

    監察院今（16日）天公布最新一期廉政專刊，正值國民黨彰化縣長提名人選難產卡關的敏感時期，謝家姊弟的財產備受關注，專刊揭露了彰化議長謝典霖的財產申報資料，總資產超過5000萬元，但申報資料中，卻未見他上節目曾公開炫耀價值上千萬的限量喬丹NBA球員卡，對此，謝典霖以用餐中為由，未回應。

    今天中午記者打電話給謝典霖，電話接通之後，他說自己正在用餐中就掛掉電話，沒有進一步說明，記者再打第2通電話，這次是一位女性接起，記者表明採訪問題，對方說，「我是他太太」，記者進一步詢問，對方是否為謝典霖財產申報之中，2個未成年子女的媽媽？對方回答「對！」，記者致意「謝太太」之後，詢問能否把手機交給其丈夫，謝太太說，他在忙，晚點再跟他（指謝典霖）說，再請他跟記者連繫。因此，目前還無法得知謝典霖的回應。

    根據廉政專刊揭露資料，謝典霖申報9筆土地及8筆建物不動產，都在家鄉、彰化縣溪州鄉，存款約493萬元，有價證券的股票總價額約1425萬元，再加其他有價證券約114萬元，另有7筆保險，總資產至少超過5000萬元，同時也申報用保單借款和股票融資及信貸借款約3307萬元。就申報資料來看，謝典霖的身價還是明顯「資產大於負債」，頗具身家！

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