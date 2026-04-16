「財神總統」參選嘉義市長衝擊藍白合？國民黨：對大局沒有影響

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今高喊黃市長一定當選。（記者王善嬿攝）

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」宣布投入嘉義市長選舉，喊出「棄楷保黃」、「幹倒藍白」等競選口號，吸引網友關注，在臉書社群發表「吃爆米花看財神總統 PK 薯條加大」、「薯條的票數要被阿成分走了」等留言，藍營基層擔憂「藍白合」恐受影響。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，每個人有參選權利，說不定還有其他人也參選市長，「藍白合」已成事實並持續推動，對大局來講不會有影響。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今天表示，在全台各地神修多年，得知嘉義市「藍白合」民調結果，9日趕回嘉市關心翁壽良，翁表示願賭服輸、平常心；針對外傳他參選嘉義市長是有心人士操弄、要破壞藍白合等陰謀論，他強調，參選嘉義縣、嘉義市長從未有陰謀，那都是他們搞的陰謀。

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針對「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」認為嘉市國民黨、民眾黨的民調初選過程，是「弄洞」翁壽良，為翁抱屈、討公道等言論，以及地方對國民黨執政多年為何會輸給民眾黨的質疑聲浪，蔡明顯說，民調過程都公平、公正、公開，藍白雙方也都派人全程監看，說這些話都是有心人士見縫插針，唯恐天下不亂。

民眾黨中央委員、張啓楷嘉義服務處主任許正憲回應，「我全程參與民調過程，從頭到尾都很和諧共榮，不知道霸凌、討公道是怎麼一回事，民調內容都照國民黨版本，包括未實施3成手機民調、冠政黨名稱等，都是張啓楷出自於內心釋出的善意」。

翁壽良受訪說，民調初選落敗後，「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」與病人都有幫他打氣，不過民調過程他不覺得委屈，北部藍營立委幫張啓楷輔選，是因大罷免案張啓楷曾在立院協助，此外也行銷嘉義市觀光，他願賭服輸，強調「我不會出來選」，藍白就由張啓楷代表參選市長。

民進黨嘉義市長參選人王美惠則表示，只要符合資格，任何人都可以參選，並尊重每一位參選人。

民進黨提名立委王美惠參選嘉義市長。（記者王善嬿攝）

醫師翁壽良說，對民調結果願賭服輸。（記者王善嬿攝）

民眾黨前立委張啓楷（左二）代表藍白參選嘉義市長。（資料照）

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