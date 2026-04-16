李乾龍被裝追蹤器卻拒報案 民進黨質疑：國民黨又自導自演

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控，國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與政府有關。民進黨今（15日）表示，台灣是民主法治國家，任何人都不該遭不法監控，民進黨支持李乾龍報警嚴查不法，捍衛個人隱私，但國民黨不但不報警，還惡意造謠、無端抹黑此事與賴清德總統有關，更不該刻意導向政治偵防。

民進黨發言人林楚茵指出，在台灣以「監控」對付政敵的慣犯，就是國民黨與民眾黨。過去白色恐怖時期，國民黨監控人民早已是公開秘密，近年更有馬英九違法監聽立法院長王金平；此外，媒體也爆出民眾黨主席黃國昌組「狗仔隊」，跟拍民進黨籍政治人物與政府人員，甚至兜售照片烏龍爆料，行徑罄竹難書。

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林楚茵表示，當李乾龍被媒體問及座車是否被民進黨裝追蹤器時，卻連忙否認說了3次「沒有」，更強調「是很久以前的事了」，都讓人質疑國民黨是否又「自導自演」。她強調，台灣是法治國家，任何不法都不該被「寛厚」、被「算了」，面對不法監控沒有模糊空間，請李乾龍提出相關證據向檢警報案，嚴懲違法行為，否則人民只會認為國民黨又再度自導自演，賠上政黨誠信。

民進黨發言人吳崢也透過臉書表示，如果按照尹乃菁昨天意圖栽贓民進黨的指控，追蹤器丟掉了，難道李乾龍也被民進黨「腦控」嗎？國民黨對賴清德總統與民進黨的栽贓抹黑，已經不攻自破。難怪連曾任國民黨副總統候選人的趙少康，都呼籲呼籲國民黨趕快報案。

吳崢說，國民黨把治安事件當成話劇來演，尷尬的只有自己，還有負責李乾龍工作地與居住地治安的2位市長，侯友宜與蔣萬安。國民黨堅持不報案，難不成害怕被揭穿，變成「林北好油」自導自演事件翻版。

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