柯文哲促李貞秀「謹言慎行」止火？ 詹凌瑀：爆破才剛開始

民眾黨創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌受訪指出，言多必失，講別人壞也不能讓自己變好。（記者黃淑莉攝）

民眾黨中評會13日決議開除「中配立委」李貞秀黨籍，李貞秀連續多日上政論節目怒轟黨主席黃國昌等人；創黨主席柯文哲今（16）日到雲林北港參加白沙屯媽祖進香活動受訪時連說3次「謹言慎行」。對此，媒體人詹凌瑀表示，講人家壞話不會讓自己變好，這句話原封不動送還給柯文哲和黃國昌。你們家這場爆破大戲才剛開始，別在那邊裝佛系，因為最該冷靜的，其實是那個快被黃國昌玩壞的民眾黨。

詹凌瑀在臉書PO文表示，柯文哲，這位被你形容成「爆破士」的李貞秀，當初不就是你大力提拔、送進不分區名單，還說要保障陸配參政權的「制度成果」嗎？怎麼人家現在把黨內的髒水端出來，你就突然變成「制度愛好者」，說什麼尊重中評會、一切按機制走？這套「出事了就推給制度」的招式，真的百用不膩，最諷刺的是，柯文哲竟然還有臉怪李貞秀「跑去綠媒亂講話」。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，請問是誰把人家逼瘋的？李貞秀本來說願意為了保護民眾黨，忍到八月做完這會期就辭職，結果是你的「戰神」黃國昌跳出來，指控人家要錢、說人家說謊，甚至想把人家抹黑成勒索集團，當李貞秀被黨內鬥爭、被黃國昌人馬圍剿的時候，柯文哲你在哪裡？

詹凌瑀續指，現在人家被逼到原地爆炸、決定不再當乖乖牌了，你才出來說「人生還很長」、「重新開始」。這種「聖人模式」的發言，聽在受害者耳裡，根本是最高級的風涼話，你叫李貞秀要「謹言慎行」，那你怎麼不叫黃國昌閉嘴？黃國昌在外面放話抹黑同黨同志的時候，你怎麼不叫他「Calm down」？陳智菡和周榆修在那邊設局陷害人的時候，你怎麼不說要「制度處理」？

詹凌與分析，說到底，民眾黨現在就是「順國昌者昌，逆國昌者亡」。柯文哲現在的姿態，說好聽點叫尊重制度，說難聽點就是眼睜睜看著自己創的黨被黃國昌架空，還得幫著這群「認真的奴才」說話。

詹凌瑀直言，講人家壞話不會讓自己變好，這句話原封不動送還給柯文哲和黃國昌。你們家這場爆破大戲才剛開始，別在那邊裝佛系，因為最該冷靜的，其實是那個快被黃國昌玩壞的民眾黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法