蕭敬嚴被停權1年初選民調竟勝出 新北市黨部：有20天申訴期

國民黨新北市議員第11選區選舉，國民黨新北市黨部今天公布黨內初選結果，蕭敬嚴勝出。（圖擷取自「蕭敬嚴」臉書﻿）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）初選登記參選包括何元楷、陶威中、蕭敬嚴3人，國民黨新北市黨部今公布初選民調結果，由蕭敬嚴勝出，但第一時間，何元楷也稱自己「通過初選」，鬧出雙包；國民黨新北市黨部主委黃志雄回應，結果確實是蕭敬嚴勝出，他不清楚何元楷的認知是什麼，關於蕭敬嚴停權案是否影響參選資格？黃志雄說，須視蕭敬嚴是否提出申訴，由黨中央判斷，是否要重新審議，若蕭資格真的有問題，提名小組會再重新召開會議看怎麼產生候選人。

黃志雄今天表示，今早10點在新北市黨部公布初選民調結果，經加權結果，確實是由蕭敬嚴勝出；對於何元楷自己在臉書宣布通過初選一事，黃志雄回應，「我不清楚他的認知是什麼，因為他本人今天沒有出席，他是由他的代表出席，整個結果就是如新聞稿所示」。

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不過，國民黨前發言人蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部日前對蕭做出停權1年處分，國民黨中央考核紀律委員會13日召開聯席會議與臨時委員會，針對蕭敬嚴違紀言論案核備地方黨部停權1年處分，蕭敬嚴當時強調，將提申訴並訴諸司法。

黃志雄表示，蕭敬嚴遭停權後有20天的申訴期，他若提申訴，要向黨中央考紀會提出，在他有權利提出申訴的狀況下，因此依規定還是把民調執行完畢，目前除非蕭敬嚴申訴成功，不然市黨部確實也無法將此次初選結果送交黨中央讓蕭敬嚴提名，蕭敬嚴必須要趕快提出申訴，由黨中央去判斷，是否要重新審議。

黃志雄進一步表示，如果黨中央不受理蕭敬嚴申訴案、定案了，那這樣就要再重新思考下一步該怎麼做，看是否有可能第二名遞補或重辦初選或其他方式解決？黃志雄強調「我們會有提名小組做最後確定啦，如果黨中央程序都跑完，倘若蕭敬嚴資格確實有問題，當然提名小組會再重新召開會議，看去怎麼產生候選人」。

國民黨新北市黨部今公布第11選區初選民調結果，蕭敬嚴勝出，但第一時間，何元楷也稱自己「通過初選」，鬧出雙包。（圖擷取自「何元楷」臉書﻿）

國民黨新北市議員第11選區黨內初選結果新聞稿。（國民黨新北市黨部提供）

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