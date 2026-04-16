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    首頁 > 政治

    卓榮泰赴日自費包機vs鄭麗文赴中全民買單 行政院說話了

    2026/04/16 13:10 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝表示，鄭麗文這趟行程沒有談民主，只有「十五五」（中共國家規劃），「這樣的安排令人訝異」。（記者鍾麗華攝）

    行政院發言人李慧芝表示，鄭麗文這趟行程沒有談民主，只有「十五五」（中共國家規劃），「這樣的安排令人訝異」。（記者鍾麗華攝）

    國民黨主席鄭麗文率團訪中行程機票、住宿、膳食及零花的費用共480萬元，居然是向外交部捐助成立、立法院長韓國瑜擔任董事長的「台灣民主基金會」申請經費，這趟中國之旅全民買單。反觀行政院長卓榮泰日前自費低調赴日看球卻被質疑。對此，行政院發言人李慧芝今（16）日在院會記者會表示，「這樣的安排令人訝異」，鄭麗文這趟行程沒有談民主，只有「十五五」（中共國家規劃）。

    李慧芝強調，台灣民主基金會長期推動民主、人權及國際交流，而且基金會本身已經被中國列為重點制裁的對象，嚴禁禁止跟中方組織、企業及個人合作。

    李慧芝說，在這樣狀況之下，國民黨申請民主基金會經費，前往中國，跟中國共產黨總書記會面，這樣的安排令人訝異，也會受到讓社會質疑，這樣經費使用是否符合原本宗旨，但相信國人更關心的是實質作為。

    李慧芝指出，既然行程已經結束，就不應該再延宕國防建軍計畫，應該儘速通過軍購特別條例，且不應該打折扣，讓台灣有足夠實力，讓台灣人可以有民主自由的生活方式。李慧芝並強調，這趟鄭麗文有談民主人權嗎？「就我所聽到的，沒有民主，只有『十五五』」。

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