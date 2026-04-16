鄭麗文訪中申請國庫補助 台灣北社：荒謬中的荒謬

國民黨黨主席鄭麗文。（資料照，記者王藝菘攝）

國民黨黨主席鄭麗文日前赴中會面中共總書記習近平，強調「九二共識」、「反台獨」與北京高度唱和，國台辦會後更公布「惠台十項措施」，引發外界議論；國民黨文傳會主委尹乃菁今更證實此行已向國庫資助的「台灣民主基金會」申請補助，引發爭議。對此，台灣北社表示，鄭麗文訪中期間言行與計畫不符，呼籲基金會應追回款項，更點名立法院長韓國瑜是「放水門神」，痛批鄭認獨裁者作父還要台灣人買單，簡直是「荒謬中的荒謬」。

尹乃菁表示，中國國民黨這一次到中國的訪問是向台灣民主基金會來提出申請。民主基金會成立的初衷就是要讓亞洲和世界各國推動台灣的政黨、智庫和亞洲以及世界各國進行交流，來宣揚民主、自由、人權的價值。

請繼續往下閱讀...

對此，民團台灣北社社長、醫師羅浚晅指出，「台灣民主基金會」的經費源自國庫，並以「推廣民主交流」為宗旨，然而，鄭麗文上週於鄭習會的致詞中，竟提及「習總書記」多達25次，內容充斥著「中華民族偉大復興」等言，幾無推廣「自由、民主、人權」等台灣核心價值，他直言，鄭去一個國際社會認定非民主、沒有人權的國家，「你要推動什麼民主？」，呼籲基金會從嚴考核，並追討補助款。

此外，羅浚晅點名立法院長韓國瑜是失職放水的「門神」，應該守護台灣民主法治卻未盡守門員責任，批評他放行鄭去當中共傀儡；他諷稱，國民黨平時最愛計較公費自費，上個月還猛打行政院長卓榮泰自費訪日，輪到自己訪中時卻「挖國庫錢」去配合中共統戰，這種雙重標準，在人民心中「自有一把尺」，全都看在眼裡。

羅浚晅痛批，鄭麗文訪中根本是民主國家的「斯德哥爾摩症候群」，也譴責國民黨將訪中統戰行程申請補助是「荒謬中的荒謬」，不僅與敵人互通，回來還要求台灣人民買單，拿國家的錢「跟魔鬼打交道」，整趟行程對推廣台灣民主一點貢獻也沒有。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法