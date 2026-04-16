薛丁格的追蹤器？李乾龍否認尹乃菁指控 吳崢：栽贓抹黑不攻自破

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器事件陷入「羅生門」。文傳會主委尹乃菁昨日高調召開記者會，直指追蹤器與恐嚇信與賴清德政府有關，並預告賴卸任後將追究到底。然而，李乾龍本人卻隨即「拆台」，向警方坦言追蹤器早在今年1月就發現，且當時已將其丟棄，更以「不想浪費社會資源」為由多次拒絕報案。

對於國民黨內部的矛盾說法，民進黨發言人吳崢今日在臉書發文酸爆，稱此為「國民黨薛丁格的追蹤器」。他質疑，尹乃菁對外宣稱保有證據，當事人李乾龍卻說證據早就丟了，這種栽贓抹黑已不攻自破。

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吳崢強調，如果按照尹乃菁昨天意圖栽贓民進黨的指控，那追蹤器丟掉了難道李乾龍也被民進黨「腦控」嗎？國民黨對賴清德總統與民進黨的栽贓抹黑，已經不攻自破。難怪連曾任國民黨副總統候選人的趙少康都呼籲國民黨趕快報案！

吳崢直言，國民黨把治安事件當成話劇來演，尷尬的只有自己，還有負責李乾龍副主席工作地與居住地治安的兩位市長，也就是侯友宜與蔣萬安。國民黨堅持不報案，難不成害怕被揭穿，變成「林北好油」自導自演事件翻版的「林北好龍？」

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