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    首頁 > 政治

    AI會車禍？蔣萬安看稿錯喊「AI交通事故」 議員：施政3年還搞不清

    2026/04/16 13:38 即時新聞／綜合報導
    蔣萬安A1喊成AI。（圖擷取自何孟樺臉書）

    蔣萬安A1喊成AI。（圖擷取自何孟樺臉書）

    台北市長蔣萬安日前進行施政報告時闡述自己政績，表示「A1交通事故死亡人數創下有史以來最低的紀錄」，但他疑似看稿時看錯，將A1唸成AI。民進黨台北市議員何孟樺隔日質詢時當面狠批，這反映他對市政完全不熟悉。也有網友今日在公館圓環塞車時發生車禍，諷刺表示：「車禍只有分A1、A2、A3，沒有AI車禍喔！」

    蔣萬安施政報告後隔日，何孟樺質詢時詢問：「你昨天的施政報告，提到AI交通事故死亡人數歷年最低，是吧？」蔣萬安回答：「對。」何孟樺馬上說：「是AI嗎？你要再口誤一次嗎？」蔣萬安則連忙說：「A1、A1！」

    何孟樺接著表示，蔣萬安這個口誤讓她有點驚訝，因為蔣常常會主持交通會報，該會報進行時，其實A1、A2、A3這樣的分級法，他應該要非常清楚，到現在已經3年多了。「這反映的不只是口誤，是你對市政完全的不熟悉，我希望你好好來檢討。」

    何孟樺事後也在臉書發文表示，蔣萬安主持了3年的交通會報，上台報告竟連續2天把「A1事故」講成「AI事故」。「錯一次是口誤，還可以連錯兩次？市長真有將交通安全放心上嗎？請好好檢討，不要連照稿念都能鬧笑話！」

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