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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中經費惹議 簡舒培批：拿民主資源補助親中表演

    2026/04/16 13:07 記者何玉華／台北報導
    台北市議員簡舒培表示，國民黨主席鄭麗文赴中的費用由台灣民主基金會埋單，不只是經費問題，是價值和制度的問題。（資料照）

    台北市議員簡舒培表示，國民黨主席鄭麗文赴中的費用由台灣民主基金會埋單，不只是經費問題，是價值和制度的問題。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文赴中訪問的行程，被披露總共花費480萬元，是向外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，形同國庫買單。民進黨籍台北市議員簡舒培認為，這不單純是經費問題，而是價值與制度問題，台灣民主基金會的資源應該用在深化台灣民主，而不是替具高度爭議的訪中行程埋單。

    鄭麗文一行共35人，於4月7日到中國展開6天行程，並和中國共產黨總書記習近平進行「鄭習會」。今（16）日被《鏡報》披露，訪中行程總共480萬元，由台灣民主基金會政黨補助買單，董事周台竹和范雲更為了訪中核銷一事意見分歧。國民黨文傳會主委尹乃菁也證實向基金會提出申請，從事政黨交流。

    簡舒培指出，鄭麗文跑去中國講「兩岸都是中國人」，團費480萬由台灣民主基金會買單。也就是說，一邊幫中國說話，一邊用台灣的錢出國。這不是交流，是拿民主資源，補助親中表演。

    簡舒培認為，這不是單純的經費問題，而是價值與制度問題，台灣民主基金會的資源應該用在深化台灣民主、強化國際連結，而不是替具高度爭議的訪中行程埋單。

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