立委籲發「石油津貼」關西鎮先響應 行政院回應了

對於是否發放「石油津貼」，行政院發言人李慧芝今（16）日在院會記者會表示，「我們會持續精進各項相關政策」。（記者鍾麗華攝）

中東戰事持續延燒，帶動油價與原物料上揚，恐衝擊國內民生物價漲勢，國民黨立委羅明才在立法院財委會上提案，建議政府比照先前普發現金政策，再次發放每人1萬元「石油津貼」，新竹縣關西鎮公所也預計發「石油津貼」每人3600元、低收戶每戶加發2000元，對此，行政院發言人李慧芝今（16）日在院會記者會表示，「我們會持續精進各項相關政策」。

對於政院對石油津貼的態度，李慧芝回應，目前國際情勢還沒有緩和，政院會持續執行各項物價平穩措施，卓榮泰14日也有提到，政院會針對已經產生虧損的行業、產業進行了解，可先採取個別補貼，或整體特別預算方式協助，並強調「我們會持續精進各項相關政策」。

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行政院長卓榮泰14日在立法院總質詢答詢時表示，目前因應國際情勢的韌性特別條例跟特別預算仍在執行中，能否擴大使用仍可討論。如果可行的話，可以考慮從中挪用或追加預算；若不可行，則可以針對已經產生虧損、實質上受損的行業、產業進行了解之後，透過個別補貼或由整體特別預算提供協助。

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