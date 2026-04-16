談總預算、國防特別條例草案 羅明才：軍購內容需充分討論、人民在意安全

國民黨立委羅明才表示，歷來總預算最終都能在協商中通過，關鍵在於溝通與折衝；針對軍購議題，爭點並非是否採購，而是金額與內容仍需充分討論。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，有關藍白營在會中重申政院並未依法編列軍人、警消加薪，呼籲先編列再讓總預算案付委。另朝野三版本的國防特別條例草案，會中僅就條例名稱達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本。對此，國民黨立委羅明才今天表示，歷來總預算最終都能在協商中通過，關鍵在於溝通與折衝；針對軍購議題，爭點並非是否採購，而是金額與內容仍需充分討論。

韓國瑜15日召開朝野協商，討論今年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。羅明才上午受訪指出，過去立法院30多年來處理總預算，最終都能順利通過，他說，關鍵在於內容需多一點折衝、溝通，過去在前立法院長王金平任內，經常出現協商至深夜的情況，只要有協調、有誠意願意溝通，最後都能迎刃而解，畢竟還是要找出最大的公約數，來解決台灣相關問題。

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針對軍購議題，羅明才表示，先前在委員會質詢國防部長顧立雄時，他也很誠懇詢問，究竟遇到什麼困難，立法院內是否有委員持反對意見，但對方並未具體說明，甚至表示沒有人反對。目前並非反對軍購本身，而是金額問題。

羅明才說，現在的爭點在於1.25兆元預算，是要照單全收，還是有討論空間，應該就事論事。截至目前詢問許多委員，卻感覺像是先畫框架，再要求接受，「你就接單、照單全收」，但如果要照單全收，至少也要討論清楚內容，讓大家知道實際用途。

羅明才表示，對於美國釋出的善意，台灣當然心存感激，但若今天是1.25兆，明天變成1.5兆，民眾心裡會怎麼想？即使金額到3兆、5兆，只要能換取美國百分之百支持，民眾或許也能接受，但關鍵在於，支付這筆錢，是否能獲得充分且具體的安全保障，「人民最在意的還是安全問題。」

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