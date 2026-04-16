剴剴案》沈伯洋憶收養女兒往事 轟藍營杯葛害制度難補漏

剴剴案》沈伯洋憶收養女兒往事 轟藍營杯葛害制度難補漏2026/04/16 14:45 即時新聞／綜合報導
男童凱剴遭保母虐死案，兒福聯盟社工陳尚潔（右）涉過失致死，一審今日宣判2年徒刑。（資料照）
1歲多男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，其中關鍵角色為兒盟社工陳尚潔，因陳女未第一時間察覺保母施虐並通報等，今（16日）一審台北地院依過失致死罪判處2年刑期。對此，立委沈伯洋有感而發，今日發文透露自己身為收養者家長的心境。他直言，看到判決心情極為沉重，並質疑台北市在保母篩選、訪視、通報等層層機制上竟然全面失守，宛如「瑞士起司」般的一層層漏洞才釀成悲劇。
沈伯洋今日於社群平台發文指出，剴剴是等待收養的孩子，這起事件對他衝擊極大，因為他的女兒也是收養的。他回憶，在等待收養的那段期間，社工與保母每天都會寫下一頁日記，最後交到他手中時已是厚厚一疊。「我完全無法想像，怎麼會有這樣的事情發生。」
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沈伯洋引述犯罪學理論指出，悲劇不是犯罪者特別多，而是制度給了太多機會。正因為見證過收出養機制正常運作的樣貌，所以更為難過，他質疑從保母篩選、訪視機制、橫向聯絡、社區預防、通報機制，事後處理等，「台北為什麼每一層都出了問題？」且當北市議會要求專案報告時，國民黨團竟杯葛導致流會，連事後追究改善的機會都堵死。
沈伯洋提到，前天，他與吳沛憶、林俊憲委員合提的「兒童托育服務法」已三讀通過，監督機制的調整，調查法制化等等，是立法能做到的事。然而，在地方上，新的出養評估需要地方人員的到位，第一線的人員需要系統支持，資訊孤島也還沒解決，社區是否有第三層的關懷機制也更重要，這些都需要地方上的資源配置以及誘因設計。
沈伯洋最後說，制度要落地，必須重視每一個細節，才能真正預防悲劇發生，才能讓城市更安全。讓小孩子們都平安長大，這不但是他的願望，也是他的責任。
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