國民黨新北議員初選鬧雙胞 羅智強：蕭敬嚴「停權就失格」

何元楷（右）自稱初選通過，羅智強（左）陪同到市場謝票。（何元楷提供）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）初選民調勝負今天揭曉，卻「鬧雙胞」，國民黨新北市黨部新聞稿稱「蕭敬嚴勝出」，但另一位參選人何元楷卻在臉書自行宣布「初選通過」；立委羅智強今天上午陪同何元楷謝票時強調，黨中央考紀會已做出蕭敬嚴的停權處分，「從那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格」。

國民黨在新北市議員第11選區已提名現任白珮茹角逐連任，此外，由何元楷、前國民黨發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另1名額，在13、14、15日3天晚上做民調。國民黨市黨部今天宣布民調由蕭敬嚴勝出，何元楷卻在臉書公布他初選通過，羅智強上午也陪他到金龍市場謝票。

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何元楷強調會展開連續10天謝票，並全力輔選李四川，為國民黨贏下汐金萬一席議員。

被問到黨部宣布「蕭敬嚴勝出」，羅智強指出，任何的法令規章有一個所謂的「處分效力先行」的原則，也就是中央考紀會已經做出蕭敬嚴的停權處分，從做出停權處分那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。

羅智強說，蕭敬嚴有申覆權，但他的申訴權利並不阻斷處分的生效，如果申覆不成功，處分效力就是一貫，這是所謂的「處分安定性」跟「法安定性」。

但是如果申覆成功了，就只有撤銷處分的效力，並不影響處分後的實質效力。因此，對於何元楷來說，按照中央考紀會的處分，蕭敬嚴的參選資格已經被撤除，那何元楷就是國民黨勝出的參選者。

至於申覆的權利怎麼處理，尊重黨部的安排，但是處分的有效性這件事情，我覺得必須確立。今天這個初選民調結果出來，就是他起跑的第二個起跑點，要全力以赴開始拚這場選戰。

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