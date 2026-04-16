主委選戰「挺賴挺憲」同門對決 台南綠營整合牽動大選

立委郭國文（左）登記角逐連任民進黨南市黨部主委。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市黨部主委選戰，現任主委、立委郭國文對上南市副議長林志展，「挺憲派」又同屬「挺賴派」，台南綠營能否順利整合、迎戰未來大選，引起地方政壇高度關注。

市長初選期間，「挺憲派」與「挺妃派」分道而行，選後如何弭平裂痕，成為當前黨內重要課題。郭國文提出整合構想，表示若順利連任，將優先成立「市長、議員、里長聯合輔選中心」，擴大納入公職參與，不僅限於黨務系統，也希望今年未參選的公職人員，共同承擔輔選任務，強化整體戰力。

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針對黨內溝通，郭國文坦言，平時在立法院或地方活動跟陳亭妃立委雖有碰面，但缺乏深入交流，已透過友人安排拜會陳立委，盼就未來黨務與選務方向交換意見，促進彼此理解與合作。

郭國文今日登記現場，包括立委林俊憲、林宜瑾及多位市議員出面力挺。林俊憲指出，下屆主委肩負2026年市長與議員選舉，以及2028年總統大選輔選重任，2027年即將進入關鍵戰鬥期，而台南作為總統賴清德的重要本命區，主委角色格外關鍵，郭國文歷經多場選戰，經驗豐富，有能力再挑重擔。

林宜瑾形容主委如同「總指揮」，需熟稔黨務運作與選戰節奏，才能有效整合地方組織、穩定提名機制，避免內耗，面對接連而來的全國性選戰，領導者須具備高度戰略視野與整合能力。

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