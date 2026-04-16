轟國民黨拿480萬納稅錢赴中跪舔 林俊憲：不要臉

國民黨主席鄭麗文訪中團向台灣民主基金會申請補助，引發爭議，民進黨立委林俊憲今批評國民黨此舉不要臉。（資料照）

國民黨今證實，黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，有向民主基金會申請480萬元補助費。民進黨立委林俊憲怒轟，國民黨一群人跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔，民主、人權在哪？拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣，不要臉。

林俊憲指出，鄭麗文訪中的錢，居然敢向民主基金會申請補助，離譜到極點，首先，台灣民主基金會乍看之下像是民間組織，但其實是因應台灣的特殊外交處境，需要一個非政府獨立機構來推展外交，因此由外交部在2002年籌設成立，歷任立法院長擔任董事長，現在的董事長是韓國瑜。

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至於民主基金會的錢從哪裡來？林俊憲說，每年基金會預算書都要送到立法院審查。換言之，基金會使用的都是公帑、需受國會監督。

對比鄭麗文的訪中「面聖」之旅，林俊憲提及，國民黨申請的政黨補助，應該是在「政黨外交及民主深化交流業務」這項計畫。計畫緣由稱：「為鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，及促進對民主與人權理論和實務之研究與推動，以提升臺灣民主品質，並強化與國際民主接軌、推動政黨國會外交。」

林俊憲質問，國民黨一群人跑去對台灣有威脅的獨裁國家跪舔，民主在哪？人權在哪？難道鄭麗文有和習近平大談台灣民主、分享台灣人權經驗嗎。拿台灣納稅人的錢跑去意圖侵略台灣的國家，一起商量如何併吞台灣。三個字，不要臉。

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