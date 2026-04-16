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    首頁 > 政治

    「貞心換絕情」 張益贍：柯文哲躲3天終於講話、行徑如「渣男」

    2026/04/16 13:29 即時新聞／綜合報導
    李貞秀15日在立法院辦公室外受訪猛批陳智菡、許甫。（資料照）

    李貞秀15日在立法院辦公室外受訪猛批陳智菡、許甫。（資料照）

    「中配立委」李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，其後頻上政論節目砲轟黨主席黃國昌等人，創黨主席柯文哲今（16）日對此回應，惟名嘴張益贍指出，柯文哲躲3天終於說話，但結論卻是「李貞秀把自己搞成這樣」，認為柯文哲行徑猶如「渣男」。

    柯文哲今到雲林北港參加白沙屯媽祖進香活動，針對李貞秀對黨內多人開砲表示，剛開始大家都很幫李貞秀，後來有數百人打電話具名檢舉，且中評會7票全數通過開除，他尊重黨的機制，李貞秀當時要代表中配就應該要謹言慎行，現在還上政論節目亂講話，希望能冷靜一陣子，讓事情結束，「人生還很長」、「重新開始」。

    對此，張益贍在臉書發文，稱「統治術這詞太看得起柯文哲，其實台語叫『弄狗相咬』，中文就叫『渣男』。柯文哲稱這方式叫『煉蠱』，可以淘汰沒有競爭力的幹部。

    結果，不願內鬥有能力的人都走了，最後煉出一群只會鬥爭和拍馬屁的星宿派教徒。」據悉「星宿派」為金庸小說《天龍八部》裡一個教派，其門人都會阿諛諂媚掌門人丁春秋。

    有網友在底下留言「放狗咬人再從中得利！」、「初入社會的，必要提防警語，雙面刀鬼。」、「文革與文折，沒兩樣！」

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