尷尬！國民黨新北11選區初選 2參選人同時喊「贏了」

國民黨新北市議員第11選區選舉參選人何元楷（左）、蕭敬嚴（右）。（資料照，本報合成）

國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第11選區選舉黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。然而，落敗的何元楷也在臉書喊「初選通過，感謝大家」。詭譎情況讓政媒界人士直呼尷尬。

蕭敬嚴因在大罷免期間發言批評黨內同志，遭立委徐巧芯、葉元之公開批評；他也遭到具名檢舉，面臨停權一年處分。國民黨考紀會主委張雅屏表示，蕭敬嚴目前是「沒有黨權的狀況」，除非蕭敬嚴申訴成功，「或是國民黨就要禮讓一個被停權無黨籍的人」；至於為何蕭在週一被考紀會停權後還能列入當天的黨內初選民調，張雅屏說，這要問組發會和新北市黨部。

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國民黨新北市黨部今日公布初選民調結果後，蕭敬嚴在臉書發文宣布自己勝出，「感謝大家的鼎力支持，我們守住了正直與善良！」然而，落敗的何元楷也在臉書發文喊「初選通過，感謝大家」，並表示要展開連續10天的謝票，感謝汐止、金山、萬里鄉親們給予肯定。

對此，徐巧芯表示，蕭敬嚴被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。所以不管「蕭男」跟他的綠媒好夥伴有多嗨，他最終頂多脫黨參選因為他根本「沒有黨權」。她更嗆：「新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

目前國民黨新北市第11選區情況詭譎，初選過後如何整合將會是地方難題。

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