賴總統談「0到6歲國家一起養」每年1200億元仍不足 面對少子化會提供更完整政策

賴清德總統參訪林口長庚醫院附設長庚幼兒園，致贈親子繪本，由長庚醫療體系董事長王瑞慧代表接受。（記者謝武雄攝）

賴清德總統今早到林口長庚醫院附設幼兒園參訪友善職場與幼教環境，除了肯定長庚把員工當作家人來照顧的精神，也提到少子化已經是國安問題，政府推出「0到6歲國家一起養」政策，1年經費1200億元，但這還不夠，未來政府會提出更完整的政策，中央、地方及企業一起努力面對少子化的挑戰。

賴清德表示，誠如長庚醫院創辦人王永慶先生所說：「員工不是成本，而是資產。」這句話在長庚不是口號，而是被真正實踐的價值，有員工從25歲進入長庚，36年後還在這裡服務，女兒、女婿都在這裡成長、就業，甚至下一代也在這裡扎根，印證「當員工安心，家庭無後顧之憂，組織就能長久發展」。

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賴清德提到，少子化已經是國安問題，政府這幾年主要從兩個方向努力，首先是協助「想生卻生不了」，推動人工生殖補助，也有好幾萬人受惠；其次是協助「想生卻不敢生」，推動「0到6歲國家一起養」政策，從托嬰到進入幼兒園，國家都大力支持，但光有補助還不夠，許多年輕父母面對的是時間與照顧的壓力，因此推動早托、延托、假日托育，而長庚幼兒園早就提供這些服務。

賴清德說，立法院於14日三讀通過兒童托育服務法，未來政府會鼓勵公部門與企業設置托育中心、幼兒園，並放寬相關法規、提供補助與制度支持，讓更多企業願意投入員工照顧，打造讓父母可以安心工作、放心養育孩子的環境，讓「成家」與「生養」不再是沉重負擔，而是可以被支持的選擇。

賴清德還說，少子化是全面性的問題，年輕父母也有居住問題，政府提出「新青安專案」、「租金補貼」政策，後續會提出更完整的政策，與中央、地方及企業一起努力，面對少子化的挑戰。

賴清德上午由勞動部長洪申翰等人陪同，參觀林口長庚醫院附設幼兒園，實地了解企業推動員工托育及友善職場的具體成果；長庚醫療體系董事長王瑞慧、決策委員會主任委員程文俊接待、簡報，賴清德將親子繪本送給王瑞慧，隨後由幼兒園園長李立淑導覽幼兒園。

賴清德總統參訪林口長庚醫院附設長庚幼兒園友善職場與幼托環境，並與親子們一同玩遊戲。（記者謝武雄攝）

賴清德總統參訪林口長庚醫院附設長庚幼兒園友善職場與幼托環境，會後與院方及幼兒園人員合影。（記者謝武雄攝）

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