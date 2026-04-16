彰化藍白合無望？民眾黨顧小雞 柯文哲、黃國昌今晚掃「狗屎」夜市

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今晚在彰化市合體，為自家提名的縣議員參選人造勢。（民眾黨彰化縣黨部提供）

年底大選，國民黨彰化縣長提名人選仍陷膠著，能否「藍白合」打選戰變數很大，民眾黨已提名5人角逐彰化縣議員，其中2人是拚連任，考量國民黨提名「歹戲拖棚」，「母雞」不如預期，民眾黨決定先顧自己的「小雞」，今天（16日）起推出「雙主席」牌，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌一連三天「合體」造勢，今晚6點30分到彰化市精誠夜市，為自家縣議員、代表參選人加持。

彰化縣議員10個選區，民眾黨已在5個選區各提1人競選，包含彰化選區吳韋達（拚連任）、員林區張雪如（拚連任）、和美區蘇智弦、二林區洪雅婷、山地原住民區高采翎，其餘鹿港、溪湖、田中、北斗及平地原住民區尚未提名，據了解，黨中央希望擴大民眾黨在議會的版圖，正勸進1位代表競逐鹿港區，結果待柯文哲本週六（18日）與該代表會面後可望明朗。

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今晚民眾黨打出「太陽合體，耀眼彰化」口號，安排柯、黃雙主席前進被彰化人冠上「狗屎（高賽）夜市之稱的精誠夜市，預計停留1.5個小時。明（17日）天白天，黃國昌將陪同吳韋達及4位彰化市代表參選人前往彰化市民權市場掃街拜票，緊接著會在彰化縣黨部為5位縣議員參選人宣布「彰化隊」正式成軍，為民眾黨衝刺選情。後（18日）天柯文哲再次來彰化替參選人加油打氣。

除了本週接連3天大咖都來彰化外，下週彰化縣黨部安排今年2月新上任的不分區立委王安祥，舉辦服務處成立大會，預計柯、黃將再度現身炒熱氣氛。

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