李貞秀狂轟民眾黨 柯文哲：講別人壞也不讓自己變好

民眾黨創黨主席柯文哲（中）與黨主席黃國昌（左）受訪指出，言多必失，講別人壞也不能讓自己變好。（記者黃淑莉攝）

民眾黨中評會13日決議開除「中配立委」李貞秀黨籍，李貞秀連續多日上政論節目怒轟黨主席黃國昌等人；創黨主席柯文哲今（16）日到雲林北港參加白沙屯媽祖進香活動受訪時連說3次「謹言慎行」，還說「言多必失」，「越講越糟糕」、「講別人壞也不讓自己變好」。黃國昌受訪說：「一直說謊沒辦法掩飾自己的問題。」

柯文哲與黃國昌今天先到北港警分局北辰派出所迎接白沙屯媽祖鑾駕，接著又到民眾黨北港服務處發放結緣品給香燈腳，針對李貞秀對黨內多人開砲，自稱是被黃國昌等人「逼退」、指控黃國昌要「架空柯文哲」。

請繼續往下閱讀...

柯文哲表示，「多元開放是民眾黨政治價值」，在立法院有一席不分區立委替新住民發聲，不論是外配或中配，政策是對的，他支持中配有拿到身分證應該有參政權，但個人在立法院表現要可接受社會考驗，剛開始大家都很幫李貞秀，後來有數百人打電話具名檢舉，且中評會7票全數通過開除，他尊重黨的機制，李貞秀當時要代表中配就應該要謹言慎行，現在還上政論節目亂講話，希望能冷靜一陣子，讓事情結束，「人生還很長」、「重新開始」。

柯文哲說，民眾黨不是「一人政黨」，有中央委員會、中評會，「是有制度的」，「謹言慎行，言多必失，越講越糟糕、講別人壞也不讓自己變好」。

黃國昌指出，一直說謊沒辦法掩飾自己的問題。

民眾黨創黨主席柯文哲到北港參加白沙屯進香活動。（記者黃淑莉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲到北港參加白沙屯進香活動，現場發送結緣品。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法