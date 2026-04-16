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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中480萬由國庫買單 羅明才：行之有年、勿見縫插針

    2026/04/16 12:32 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨主席鄭麗文訪中相關經費係向台灣民主基金會申請480萬元補助，引發爭議，國民黨立委羅明才今表示，相關規定行之有年、該怎麼辦就怎麼辦，不必見縫插針。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文訪中相關經費係向台灣民主基金會申請480萬元補助，引發爭議，國民黨立委羅明才今表示，相關規定行之有年、該怎麼辦就怎麼辦，不必見縫插針。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文上週率團赴中與中共領導人習近平見面，相關經費係向台灣民主基金會申請480萬元補助。對此，國民黨立委羅明才表示，如果有疑慮可以去請教立法院的相關單位，行之有年、該怎麼辦就怎麼辦，不必以此議題見縫插針。

    據了解，國民黨主席鄭麗文結束6天的訪中行程，機票、住宿、膳食等費用共480萬，相關經費竟向台灣民主基金會申請補助，而台灣民主基金會董事長就是立法院長韓國瑜。

    國民黨文傳會主委尹乃菁今說明，國民黨合法的向台灣民主基金會提出申請，從事政黨交流。

    羅明才上午受訪指出，過去在立法院，多年來從事在全世界的交流活動，事實上都照規定處理。「大家可能還不清楚，那立法院大概有4、5位，有一些行程出訪的時候，都有正式的標準規格」，如果有疑慮可以去請教立法院的相關單位，行之有年、該怎麼辦就怎麼辦。

    媒體續問，台灣民主基金會過去曾被國台辦認為它是有從事涉及台獨分裂活動，如今被外界說習近平是違反共產黨自己的界定。對此，羅明才回應，他持平看待，指出包括總統賴清德在擔任市長時，以及謝長廷、陳菊等人，過去在兩岸部分，他們也有很多的交流，並曾赴中國。

    羅明才表示，不必以此議題見縫插針，反而應從制度面釐清標準，「可以就可以，不可以就不可以」，將界線劃分清楚，讓各界有所依循，才能避免爭議。

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