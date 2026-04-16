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    首頁 > 政治

    高虹安論文涉抄襲GG了？二審判發回更審 她這樣說

    2026/04/16 12:05 記者洪美秀／新竹報導
    高虹安（右）博士論文被資策會自訴涉抄襲，原本台北地院以超過6個月告訴期判決不受理，智慧法院今判發回地院更審。（資料照，記者洪美秀攝）

    高虹安（右）博士論文被資策會自訴涉抄襲，原本台北地院以超過6個月告訴期判決不受理，智慧法院今判發回地院更審。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安前年被財團法資策會自訴，美國辛辛那提大學博士論文涉嫌抄襲、違反著作權法，台北地方法院前年以告訴逾期判決自訴不受理，經資策會上訴，二審智慧財產及商業法院今天判決原判決撤銷，發回台北地院更審。高虹安得知後只說，現階段以市政工作為重，謝謝各界關心。

    高虹安回應，本案發回更審，程序尚未終結，現階段會以市政工作為重。這也是高虹安涉貪助理費一審判7年4個月停職1年5個月後，及二審高院去年底大逆轉改判偽造文書復職後，高虹安又再度因博士論文涉抄襲等各種官司不斷，繼續跑法院。高虹安今天在竹市也無公開行程。

    旅美教授陳時奮2021年10月18日，以筆名「翁達瑞」在臉書發文爆料高虹安美國辛辛那提博士論文涉嫌抄襲資策會期刊文章。資策會經比對，發現高虹安論文中，涉嫌抄襲高虹安在資策會發表的2篇期刊論文，1篇重製近8成、另1篇近3成，2023年10月底自訴高涉嫌違反著作權法。一審台北地院認為，全案經陳時奮爆料，資策會得知此事後，已指派國會聯絡人與高虹安聯繫，並由資策會科技法律研究所進行論文比對，但提起自訴時超過6個月告訴期，因此判決不受理。

    不過，二審智慧財產及商業法院認定，一審台北地院未詳為調查探究，資策會上訴有理由，為保障高虹安審級利益，依刑事訴訟法，將原審判決發回北院更審。

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