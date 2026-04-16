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    首頁 > 政治

    退出彰化市長選舉？ 藍營彰縣議員温芝樺駁：子虛烏有

    2026/04/16 12:11 記者湯世名／彰化報導
    地方傳出國民黨彰化縣議員温芝樺將退出彰化市長選舉的消息，温芝樺澄清完全是子虛烏有。（資料照）

    地方傳出國民黨彰化縣議員温芝樺將退出彰化市長選舉的消息，温芝樺澄清完全是子虛烏有。（資料照）

    下屆國民黨彰化縣長提名人選出現僵局，彰化市長選舉方面，也出現國民黨縣議員温芝樺、彰化市代會主席陳文賓表態爭取提名，連日來地方卻傳出温芝樺將退出市長選舉的消息，温芝樺對此傳聞澄清完全是子虛烏有，對於這個傳聞，心中其實更多的是遺憾，而不是憤怒；她自己會循制度、一步一腳印，爭取國民黨提名。

    相對於國民黨在彰化縣長、彰化市長的人選敲不定，民進黨立委、彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜都已在彰化市街頭架設看板，要在6月成立聯合競選總部，讓戰力極大化。黃柏瑜說，最終國民黨會有一人出馬參選市長，不論對手是誰，他都是按照自己步調走訪基層，博取市民認同。

    温芝樺指出，針對近期在初選尚未登記前，即出現各種未經證實的傳聞與放話，相關內容多屬子虛烏有，對於這樣的情況，心中其實更多的是遺憾，而不是憤怒。自己一路走來，始終相信政治應該是帶來溫暖與希望的力量，而不是製造對立與誤解。對於彰化市長選舉，自己會循制度、一步一腳印爭取國民黨提名，也會用最真誠的態度面對每一位市民，而不是透過任何放話或操作來影響選情。

    同樣表態參選彰化市長的代表會主席陳文賓則說，他沒有聽過温芝樺要退選的傳聞；他經營地方已久，目前採穩紮穩打，會努力爭取市民認同，若最終仍有2人參選，就以民調決勝負。

    國民黨彰化市長參選人、代表會主席陳文賓表示會參選到底。（資料照）

    國民黨彰化市長參選人、代表會主席陳文賓表示會參選到底。（資料照）

    民進黨彰化市長參選人黃柏瑜（左）勤走基層，爭取市民認同。（圖由黃柏瑜提供）

    民進黨彰化市長參選人黃柏瑜（左）勤走基層，爭取市民認同。（圖由黃柏瑜提供）

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