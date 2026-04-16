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    首頁 > 政治

    「財神總統」宣布參選嘉義市長 市府前親吻土地喊討公道

    2026/04/16 11:52 記者王善嬿／嘉義報導
    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今宣布參選嘉義市長，將開啟站路口拜票行程，販售選舉小物刮鬍刀募款。（記者王善嬿攝）

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今宣布參選嘉義市長，將開啟站路口拜票行程，販售選舉小物刮鬍刀募款。（記者王善嬿攝）

    參選過嘉義市立委、縣市長的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，今天上午開記者會宣布投入嘉義市長選舉，他表示，看到嘉義市長選舉「藍白合」民調「弄洞」國民黨徵召的醫師翁壽良，化身正義使者為嘉義人「反霸凌、討公道」，他並親吻市府前地板23秒，象徵距離11月28日選舉還有226天、守護嘉義市民主聖地決心，將以「棄楷保黃」為目標，用選票反映真正的民調。

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」表示，嘉義市「藍白合」由國民黨翁壽良與民眾黨徵召的前立委張啓楷對決，然而許多國民黨籍立委、政治人物，都到嘉義市為張啓楷站台，未幫翁壽良助選，猶如霸凌嘉義人。

    他質疑，張啓楷從未參加公職人員選舉，挾外地力量空降嘉市參選，他參選過2014年嘉義縣長、2016年嘉義市立委、2018年嘉市長、2020年嘉市立委，他化身「反霸凌、討公道，正義使者黃市長」，宣布參選嘉義市長。

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」說，藍白要將嘉義市作為「藍白合」示範區，他就以「嘉義起義、領導全台」口號，「幹倒藍白、才有未來」訴求參選；當選後，選舉補助款60萬元全數捐出，黃市長每月薪資只保留最低薪資2萬9500元，其餘全數捐出。

    日前國民黨主席鄭麗文赴中國與中共中央總書記習近平會晤，國民黨推出「有和平，才能躺平」影片，「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今批評，為人父母從小教導孩子們要出人頭地，引用《孟子》「天將降大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨」等字句，要大家躺平，乾脆「習慣躺平，間間太平」，台灣將亡國，呼籲鄭麗文到嘉義市，他請吃和平雞肉飯。

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今在市府前廣場舉牌，宣布投入嘉義市長選舉。（記者王善嬿攝）

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」今在市府前廣場舉牌，宣布投入嘉義市長選舉。（記者王善嬿攝）

    「財神總統」黃宏成今親吻土地象徵守護嘉義市民主聖地決心。（記者王善嬿攝）

    「財神總統」黃宏成今親吻土地象徵守護嘉義市民主聖地決心。（記者王善嬿攝）

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