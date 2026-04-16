鄭麗文訪中480萬全民買單 許美華：藍白要韓國瑜、鄭麗文亮單據嗎？

國民黨主席鄭麗文率團訪中，向台灣民主基金會申請480萬元補助引發輿論。（圖擷取自新華社）

國民黨主席鄭麗文日前訪中並會晤中國領導人習近平，向民主基金會申請480萬元補助費，引發輿論。對此，科技專家許美華酸說，相比行政院長卓榮泰日前自費低調赴日看球卻被質疑，藍、白陣營追殺單據，甚至誣指不拿出來就是「貪汙圖利」，許美華酸說「藍白支持者、小草要不要叫韓國瑜、鄭麗文也把單據拿出來？」

許美華今日於社群平台發文指出，鄭麗文訪中480萬由立法院台灣民主基金會買單，也就是全民買單。台灣民主基金會董事長是韓國瑜。對照不久之前，行政院長卓榮泰赴日外交突破214萬包機自己買單，還被藍白陣營追殺單據不拿出來就是貪污圖利自己。

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許美華質疑，「憑什麼國民黨跪拜習大大的行程要全民買單？藍白小草要不要叫韓國瑜、鄭麗文也把單據拿出來？」

消息曝光後，網友紛紛留言，有人說「強烈建議撤銷韓國瑜的職位！強烈要求追回該筆經費！」、「請韓國瑜院長自行買單，改為自費！」、「國民黨家務事竟然全民買單。拿人民的錢去做她的面子（打臉充胖子），再把台灣貶得一文不值」、「鄭麗文跪拜習大大，接旨賣台中國行，竟然是由立法院台灣民主基金會買單！？也就是全民買單！大家一定要繼續追究，將這個議題好好擴出去」。

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