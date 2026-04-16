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    首頁 > 政治

    四叉貓揭卸任立委「月領20萬」 陳琬惠：側翼重炒舊題不值一評

    2026/04/16 11:56 記者王峻祺／宜蘭報導
    陳琬惠被揭露卸任立委後，還被前主席柯文哲每個月用20萬元「養」著。對此，陳琬惠今天表示，側翼重複舊議題，不值得評論。（圖取自陳琬惠臉書）

    陳琬惠被揭露卸任立委後，還被前主席柯文哲每個月用20萬元「養」著。對此，陳琬惠今天表示，側翼重複舊議題，不值得評論。（圖取自陳琬惠臉書）

    民眾黨開除中配李貞秀黨籍，並指控「要錢才辭立委」，輿論延燒到前立委、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，遭網紅「四叉貓」劉宇披露，陳琬惠卸任立委後，還被前主席柯文哲每個月用20萬元「養」著。對此，陳琬惠今天表示，側翼重複舊議題，不值得評論。

    陳琬惠說，側翼一再用相同的政治口水，實在是浪費公共資源，社會應該把焦點回到宜蘭的公共政策與民生議題討論上，「重複舊議題，不值得評論！」

    網紅「四叉貓」劉宇14日晚間在臉書發文披露2022年至2024年遞補高虹安成為不分區立委的陳琬惠，卸任後的每月薪資，可以看到2024年3月到9月（之後柯文哲被羈押），陳琬惠每個月照拿20萬，「民眾黨陳琬惠卸任立委之後，柯文哲每個月用20萬養著她（總統大選結束後，柯文哲依然使用他的政治獻金專戶養人），所以大家要知道，民眾黨立委卸任後的薪資價碼是每月20萬元，望周知。」

    名嘴張益贍也轉發這張薪資單，調侃「為何陳琬惠卸任立委月薪20萬，李貞秀提同樣要求就要被開除黨籍？民眾黨要不把陳琬惠也移送中評會，順便解決宜蘭『藍白合』問題？」引發網友熱議。

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