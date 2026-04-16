林子宇力挺黃國昌不欠民眾黨！四叉貓點名「他」才是虧欠黨的人

民眾黨前主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）與板橋區議員參選人林子宇。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍引發的內鬥風波持續延燒。民眾黨板橋區議員參選人林子宇今（16）日發文力挺黨中央，強調黃國昌、陳智菡及周榆修「不欠民眾黨」，反被大批網友酸爆。

林子宇今天發文表示，黃國昌、陳智菡及周榆修沒欠民眾黨，「我是基層幕僚出身，一路從北市府跟到現在，這些人跟民眾黨榮辱與共，奔波的日子仍是現在進行式，而他們從沒擅離職守。幕僚們看在眼裡，風雨飄渺，仍要善良。」

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網友紛紛留言開嗆，「但這位李女士你們當初也超挺啊 」、「啊李貞秀有欠嗎」、「笑死！貪污來的錢也都在你們口袋裡啊！」、「這個黨趕快滅一滅，笑話一堆」、「加油，你們不能倒，台灣的綜藝需要你們」。

網紅四叉貓更發文補刀，點名真正虧欠民眾黨的人是創黨主席柯文哲。他指出，柯文哲侵占原本要捐給台灣民眾黨的900萬元政治獻金，並喊話：「請黃國昌主席記得把黨產追討回來！」

貼文下方也有不少人留言嘲諷，「說自己的黨風雨飄渺哈哈」、「別人就算了，黃國昌？跟民眾黨榮辱與共？時力：am i a joke to you?」、「黃嫌若不敢，就是再次自證超速啦！」、「給民眾黨的獻金怎麼就被阿北拿走了 請黃國蔥為了自己的黨，好好爭取回來吧！」、「支持民眾黨跟柯文哲追討屬於民眾黨的900萬政治獻金！」、「超速仔不敢跟他們前黨主席把黨產要回來啦！不然超速仔叫假的喔！」

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