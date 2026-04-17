政面交鋒3-1》延續民進黨前三任高雄市長政績 賴瑞隆：我是穩健、關鍵第四棒

賴瑞隆形容自已是穩健、關鍵第四棒，會延續前三位民進黨籍高雄市長的建設成果，全力打造高雄下一個黃金十年。（記者黃筠軒攝）

民進黨前三任高雄市長謝長廷、陳菊政治輩分高，陳其邁也是綠營指標，立委賴瑞隆形容自己是「穩健、關鍵第四棒」，會全力延續前三棒成績，讓高雄更好。

針對歷任民進黨籍高雄市長強大聲望，賴瑞隆大讚「高雄市民很會選市長」，謝長廷啟動高雄改變、陳菊舉辦世運與推動諸多重大建設，陳其邁招商成果豐，還把台積電、AI等產業引到高雄，「前三棒都非常優秀，關鍵第四棒則會延續這些成果」。

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他說：「自己過去20多年全程參與高雄進步歷程，曾籌辦黃色小鴨展，參與世界運動會，也投入遊艇展、辦過演唱會，對高雄市政相當嫻熟；而高雄進步成長是一棒接一棒的過程，關鍵第四棒會承接起來，讓高雄持續進步發展」。

賴瑞隆進一步闡釋，前三棒無論從美麗島世代或學運世代出身，都有強烈光環，他這一棒時則是從民進黨執政後的幕僚世代崛起，擁有豐富幕僚經驗與市政經驗。

他介紹自己是「很穩健、全力推動高雄建設發展的品牌」，出身勞工家庭、一路從基層做起，期間表現也獲高度肯定，尤其2013籌辦黃色小鴨後，曾被經理人雜誌評選為十大MVP經理人，是十位得獎者中唯一政務官。

賴瑞隆指出，過去在市府歷練的成績，到擔任立委連續20次獲公督盟評鑑優秀立委，從過去來看也有很多類似情況，「優秀立委到後來都能成為優異的縣市首長」。

他強調會努力打造高雄品牌，且「不是一個人、是一個團隊」，就像陳其邁市長的優秀團隊、陳菊市長的優秀團隊，他也會用優秀團隊力量結合高雄市民，一起打造未來高雄的黃金十年，「南方崛起，邁向國際」是這優秀團隊下一個階段目標。

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