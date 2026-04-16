質疑綠性平部影射白營女性是「禮物」 林子宇、陳語倢赴警局提告

律師賴苡安、新北市議員參選人林子宇、陳語倢。（記者劉慶侯攝）

民進黨「性平真心話」節目，日前由性平部主任李晏榕，與綠營政治工作者張慧慈、吳奕萱聊女性參政困境，遭民眾黨質疑將民眾黨女性從政者比喻為「禮物」，引發爭議。民眾黨一度點名民進黨主席賴清德等人應出面道歉，在未獲回應下，民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳語倢，今日上午在律師賴苡安陪同下，到台北市警中正一分局提出告訴，控告民進黨性平部違反性騷擾防治法及誹謗。

她們認為，性別平權不該有顏色之分，真正的進步價值，是肯定每一位女性不論身處何種政治立場，都能在各自的崗位上展現自己的專業與韌性。跟所有的女性政治工作者一樣，參政從不是為了成就誰的門面與樣板，是為了實踐對台灣這片土地的諾言。

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她們表示，針對民進黨性平部「性平真心話」節目物化民眾黨女性從政人員為「禮物」的惡劣言論，台灣民眾黨於4月10日限期民進黨主席賴清德、性平部主任李晏榕三天內公開道歉。但遺憾的是限期已過，民進黨不僅毫無悔意，更放任側翼造謠，等於同坐實其性平價值僅是「政治自助餐」，於是決定今日正式提出告訴。

她們表示，遭指涉的台灣民眾黨女性同仁，為捍衛女性參選人人格尊嚴，所以正式赴警局報案提告。訴諸法律以正視聽，拒絕讓「性平」淪為民進黨政治攻擊的遮羞布。

民進黨性平部是在清明連假期間，於自家YouTube「性平真心話」節目分享李晏榕與張慧慈、吳奕萱暢聊女性參政話題，期間張慧慈突然話鋒一轉，直指民眾黨女性從政者都是「禮物」，李晏榕則以民眾黨「四大金釵」為例，搭配民眾黨主席黃國昌跟金釵們的照片贊聲。

至於節目提及的「四大金釵」即是民眾黨新北板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐金萬區市議員參選人陳語倢及周曉芸等人。此影片一出立即引起藍、白陣營的激烈反彈抗議。

北市警中正一分局目前受理兩人提告民進黨性平部違反性騷擾防治法及誹謗，全案已進入調查偵辦處理程序。

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