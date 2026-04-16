鄭麗文訪中團費480萬全民買單 吳欣岱斥：黨庫通國庫威權遺毒

吳欣岱批評，國民黨利用民主資源進行反民主的交流，不僅邏輯荒謬，更是對台灣主權與人權價值的公然踐踏。（資料照）

國民黨主席鄭麗文結束6天的訪中行程，機票、住宿、膳食等費用共480萬，竟是由台灣民主基金會政黨補助埋單，而台灣民主基金會董事長就是立法院長韓國瑜。對此，台北市第二選區（內湖、南港）基進擬參選人吳欣岱批評，國民黨此舉是威權時期黨比國大的遺毒展現，無論是基金會預算或行政院支出，皆為全民納稅錢，絕非特定政客私人財產或黨產。民主基金會深化民主的本意，不應被扭曲為補貼統戰樣板戲的經費。利用民主資源進行反民主的交流，不僅邏輯荒謬，更是對台灣主權與人權價值的公然踐踏 。

吳欣岱指出，國民黨長期塑造正統形象以逃避人民檢視，試圖將黨庫通國庫行為合理化，這種思維在現代民主社會已無生存空間。她認為，民主基金會的預算本應具體用於深化民主與人權，並藉此打造台灣在國際上的主體性，而非為親中政客的政治前途鋪紅毯。她分析，當習近平當面宣揚反台獨與統一論點時，國民黨卻將此類行程包裝成和平交流並以公帑核銷，無疑是在用民主的資源去反民主，行徑滑天下之大稽 。

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吳欣岱批評，國民黨此行赴中人員僅為政黨主席，缺乏政府代表性與正當性，甚至連其黨內人士都極力切割。一個毫無政府職權的個人，根本無權動用台灣人民的辛苦納稅錢去中國進行損害國家利益的活動。這種人，憑什麼用台灣人民的資源去中國賣台求榮？

吳欣岱最後強調，放任這種利用公家資源賣台求榮的行為，將嚴重侵蝕台灣對抗獨裁擴張的防線，甚至在國際社會釋放錯誤訊息，呼籲全民共同抵制這樣的行為，拒絕親中政黨賣國求榮。

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