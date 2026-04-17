政面交鋒3-3》自認「E人」 賴瑞隆拋掉偶包盼拉近與年輕人距離

賴瑞隆希望將高雄打造成全台灣最受年輕人歡迎的城市。（記者黃筠軒攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆接受本報專訪時透露自己是「E人」性格，平常工作較拘謹，為了拉近與年輕人的距離，他近期與小英總統同框、並在活動中大唱《熱線你和我》；他期盼讓更多人移居、投資高雄，把高雄打造成全台灣最受年輕人歡迎的城市。

賴瑞隆上週六與小英總統及市長陳其邁到果嶺公園健行，在社群引發一波討論熱潮；他表示，小英總統當年在高雄拿了109萬高票，當天去公園、接著去坐小火車，非常多年輕人與小英總統打招呼，透過活動也讓更多人看到他的不同面向。

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賴瑞隆說，「做什麼像什麼」是他過去一貫風格，選市長時，大家認為他是認真專業、嚴謹的人，但希望選民也看到他多面向的一面。例如他以前是冠軍鉛球選手，因此就找立委王義川挑戰三項運動競賽；去「藍寶石大歌廳」活動也是如此，他應景上台唱了《熱線你和我》，有時唱歌效果比講話更好，讓大家感受到他其實是很親近的人，影片也獲得迴響。

他也透露，自己是「E人」性格，平常工作較拘謹，以前會讓人覺得「偶包好像很重」，但私下同事都說：「你這個人還蠻好玩的啊，應該更輕鬆一點!」，目前已經規劃很多有趣的東西，讓更多年輕朋友認識他，請拭目以待。

對於外界關心的高雄大巨蛋議題，未來可能規劃在205兵工廠？賴瑞隆認為，高雄天氣熱、有時遇到下雨，加上這幾年演唱會經濟非常成功，長遠來說還是要有大巨蛋，只是地點各有不同思考，「不會是由政府出錢，一定會讓民間投資，且是國際級的投資!」

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