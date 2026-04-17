政面交鋒3-2》 藍營喊高雄市長選情55波 賴瑞隆：相信市民很清楚

賴瑞隆強調民進黨傳統是「初選黨內競爭，選後就團結」。（記者黃筠軒攝）

國民黨評估高雄市長選情藍綠55波，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，初選後持續進行滾動式民調跟黨內整合，相信高雄市民其實很清楚；至於黨內的整合，目前也很順利。

賴瑞隆指出，歷任民進黨籍高雄市長表現，特別是陳其邁這幾年打拚成果都獲市民高度肯定，對他來說，後續就是穩健推動各項工作，也會讓市民知道「承接第四棒是重責大任，高雄的進步發展不能夠停下來!」

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他舉自己跟陳其邁都希望推動24小時南部國際機場計畫為例，要讓這幾年快速發展的半導體、AI乃至升級的傳統產業能有更快捷的物流輸送，也吸引更多國際人才到台灣、到高雄，推動高雄的經濟成長與轉型；他也與陳其邁保持充分溝通，相信可把關鍵第四棒做好。

對於國民黨柯志恩，賴瑞隆認為她提出對高雄非常不利的「財劃法」，質疑「妳既然要參選高雄市長，為什麼沒有站在高雄的權益發聲？卻站在國民黨的黨意?」他也不忘提醒選民，就像當年韓國瑜剛到高雄，大家覺得他好像不錯，「當你選擇韓國瑜，就是選擇重回國民黨的路線」，高雄很多重大建設，像輕軌就停下來了，楠梓原本說要做賽馬場，「如果真的做了，現在就不會有台積電!」

另針對黨內初選激烈結果以不到1％的極小差距險勝邱議瑩，外界也相當關心黨內整合進度，賴瑞隆對此表示，民進黨傳統是「初選黨內競爭，選後就團結」，這段時間他私下拜訪多次，最近邱議瑩、許智傑都公開向民眾推薦全力支持他，很感謝3位優秀的同志，有信心11月28日高雄打出一場漂亮的選戰。

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