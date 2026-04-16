葉元之上節目稱罷團影印身分證給300元挨告 檢方不起訴

台北地檢署今日偵結，認定葉元之所說內容非全然虛構，予以不起訴處分。（資料照）

立委葉元之於被罷免期間上網路節目時稱，地方傳出提供身分證給罷團影印，就能獲得3百元，更稱該行為違反選罷法，形同買票。時任罷免葉元之的領銜人史書華認為，該不實言論讓選民對自己有負面觀感，進而影響投票正確性，對葉提出誹謗及違反選罷法告訴。台北地檢署今日偵結，認定葉元之所說內容非全然虛構，予以不起訴處分。

史書華控訴葉元之於去年3月12日某時罷免連署期間，參加鋒燦傳媒所屬的鄉民監察院政論節目時表示，接獲民眾陳情，稱在公園遇到罷團，詢問可否影印身分證，還說只要提供影印就可以拿到3百元；又說，借身分證「違反選罷法」，如果涉及給錢，等同「買票」，建議國民黨結合律師組成抓鬼大隊，把這些人都抓起來。該不實言論，已指摘自己領銜的罷免團體以不正方式進行罷免，造成選民對自己有負面觀感並貶損人格及社會評價，因此要對其提出誹謗及違反選罷法告訴。

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檢察官調查後認為，罷免及選舉等政治性活動，是民主基石，相關言論受憲法最高規格保障，縱使其內容具爭議性或非完全真實，但需符合嚴格審查標準。經查，葉元之於節目上所言，是指出罷免活動中可能出現不法情事或弊端，並未直接稱板橋罷免團體確有「借身分證」、「買票」等行為，除了向閱聽者表明該行為涉及不法，也有意訴諸司法呼籲所屬政黨加強蒐證，維持罷免投票公正性，不能認定該言論與事實不符或虛假捏造。

檢察官認定，葉元之是基於善意對罷免活動等公共議題發表評論，且內容並非完全杜撰或虛構，且查無其他積極事證認為被告有誹謗及違反公職人員選舉罷免法犯行，故予以不起訴處分。

台北地檢署今日偵結，認定葉元之所說內容非全然虛構，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

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