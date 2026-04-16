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    首頁 > 政治

    李乾龍被裝追蹤器卻不報案？ 黃帝穎：顯然怕誣告罪7年以下徒刑

    2026/04/16 11:58 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    國民黨副主席李乾龍的座車傳出被人裝了追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨（15）日公開指控與總統賴清德、民進黨有關，但李乾龍受訪強調「沒有沒有沒有」，新北市警局也證實李乾龍一度婉拒報案。對此，律師黃帝穎指出，國民黨副主席打臉文傳會，難道國民黨不敢報警是不信任侯友宜市府的警察局？瞎扯賴清德卻不敢提告，顯然害怕7年以下徒刑誣告罪！

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨文傳會主委尹乃菁將追蹤器案瞎扯總統賴清德，嗆如果之後國民黨任何人再被發現追蹤器，一定追究到底，等賴卸任後就準備去法院報到。但遭到同黨副主席李乾龍打臉！當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的，直接反駁「沒有沒有沒有！」，直言沒有證據不要妄下定論！

    黃帝穎指出，國民黨追蹤器不敢報警卻瞎扯賴清德凸顯三大荒謬，國民黨不信任侯友宜市府警察局，因此追蹤器案不敢報警，國民黨文傳會將追蹤器瞎扯賴清德，連當事人、副主席李乾龍都看不下去，直接連三聲反駁「沒有」，並直言沒有證據不能妄下定論，國民黨政治操弄又自打臉，醜態百出、毫無公信力！

    黃帝穎直言，國民黨不敢報警、不敢接受司法檢驗，擔心如國民黨政策會黨工許哲賓與「Linbay好油」自導自演被辦誣告罪？國民黨政策會黨工許哲賓與「Linbay好油」自導自演恐嚇案遭檢方依據誣告罪等聲押獲准、提起起訴（如圖），因此國民黨瞎扯賴清德卻不敢提告，顯然害怕七年以下徒刑誣告罪！

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