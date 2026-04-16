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    首頁 > 政治

    總統出訪讓國台辦跳腳再喊「一中」 外交部嗆：中國無權置喙

    2026/04/16 10:50 記者黃靖媗／台北報導
    外交部16日表示，中華民國台灣總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙。（資料照）

    外交部16日表示，中華民國台灣總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙。（資料照）

    總統賴清德22日將啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，中國國台辦昨日跳腳重申「一個中國」原則。對此，外交部今（16）日表示，中華民國台灣總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙，呼籲北京當局不要一再成為國際社會的麻煩製造者，及兩岸關係的破壞者。

    外交部嚴正重申，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙，總統賴清德是中華民國台灣民選的國家元首，更不容許中國惡意污衊。

    外交部表示，我國有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，只會更勇敢走向世界。

    外交部指出，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，企圖封鎖台灣的外交空間，扼殺我國際人格，不僅無助於兩岸關係良性發展，也傷害台灣人民的權益，呼籲北京當局立即停止，不要一再成為國際社會的麻煩製造者，以及兩岸關係的破壞者。

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