李乾龍被裝追蹤器卻不報案？ 吳思瑤轟：誣蔑賴總統應公開道歉

民進黨政策會執行長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控與總統賴清德有關，但李強調「沒有沒有沒有」，新北市警局也證實李婉拒報案。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（16日）痛批，國民黨一直是政治栽贓的慣犯，不敢報案就代表心虛，應向誣蔑抹黑賴總統公開道歉。

尹乃菁昨表示，李乾龍的確在車燈後照鏡發現追蹤器，並強調在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」，等賴清德總統卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。新北市警局昨晚發聲明指出，未曾接獲報案，但獲悉後已由副局長林武宏主動聯繫李乾龍，洽詢報案事宜，惟李目前婉拒報案。

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對此，吳思瑤今受訪表示，任何政治人物一旦發現有被不當的政治偵防、不法偷拍或跟蹤，就常理而言，第一時間要做的就是報案；但非常反常的是，國民黨第一時間卻急著潑政治髒水，第一時間賴給賴清德，對總統進行嫁禍及栽贓。

吳思瑤進一步質疑，非常地不明白，國民黨為什麼不敢報案？昨天李乾龍說了三次「沒有、沒有、沒有」，自己要向國民黨說「報案、報案、報案」，不報案是在心虛什麼？是在害怕什麼？擔心被查到什麼嗎？還是怕被戳破對於賴總統的惡意栽贓，完全是不實的指控？

吳思瑤說，總統府的發言相對是非常委婉、溫良恭儉讓，只要求國民黨應當尋法定程序進行舉發、報警，讓真相可以水落石出。

話鋒一轉，吳思瑤直指，國民黨一直是政治栽贓的慣犯，從2019年時任高雄市長的韓國瑜聲稱「國家機器動得很厲害」、被追蹤及不法政治偵防，到現在還用同樣的方法，國民黨發言人第一時間來嫁禍賴總統，這件事情不能溫良恭儉讓。

吳思瑤強調，國民黨如果不敢報案，就代表心虛、害怕，希望國民黨具體說明、澄清事實，也應當對於惡質栽贓抹黑賴總統公開道歉，此事孰可忍、孰不可忍。

「過去在威權時代，會對政敵進行非法政治偵防的就是國民黨！」吳思瑤表示，在民主台灣的此時此刻，會對政敵來進行偷拍及跟蹤的是台灣民眾黨，但國民黨現在為何還要進行政治操作，將一切賴給賴清德？這種政治的誣蔑非常廉價。

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