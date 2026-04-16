白沙屯媽祖超前抵達北辰所 柯文哲夫妻、黃國昌現身 阿北參拜心不在焉

白沙屯媽祖今上午9時20分已到北辰派出所，除了雲林縣長張麗善親自到場恭迎媽祖鑾轎，民眾黨前主席柯文哲也與妻子陳佩琪及現任主席黃國昌現身參拜，不過過程中柯文哲不時左顧右盼（見圖），看上去心不在焉。（圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖徒步進香進入第4天，今天一早8點18分就抵達元長鄉及北港鎮交界，比往年提早1個多小時進入北港境內，到今上午9時20分更已到北辰派出所休息，除了雲林縣長張麗善親自到場恭迎媽祖鑾轎，民眾黨前主席柯文哲也與妻子陳佩琪及現任主席黃國昌現身參拜，不過過程中柯文哲不時左顧右盼，看上去心不在焉。

今晨3點白沙屯媽祖鑾轎準時從虎尾天后宮出發，一路沿著145縣道快速行進，大約在上午8點18分就已經抵達元長、北港交界處，相較於以往大約10點才會走到北港境內，今年足足提早一個多小時，也讓地方民眾驚呼，「粉紅超跑」的稱號真的不是浪得虛名。

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今上午約9點20分媽祖鑾轎更抵達北辰派出所，並在此停駕，一開始先由雲林縣長張麗善及立委張嘉郡等人一同參拜，在張麗善離開後，黃國昌及柯文哲等人才被唱名並現身，廟方人員在逐一介紹來賓身分時，還一度說不出柯妻陳佩琪的名字，讓現場氣氛一度尷尬，直到廟方人員靠近詢問才確認陳佩琪的身分，陳也趕忙向廟方人員點頭，後續柯文哲則是幾度看向廟方人員。

而在參拜過程中，相較於黃國昌與陳佩琪神情專注、持香望向前方，柯文哲則是不時左顧右盼，不知道在尋找什麼，看上去有點心不在焉。民眾黨一行人自現身參拜至離開前後僅約3分鐘。

白沙屯媽祖徒步進香進入第4天，今天一早8點18分就抵達元長鄉及北港鎮交界，比往年提早1個多小時進入北港境內，到今上午9時20分更已到北辰派出所。（圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台）

今上午約9點20分媽祖鑾轎更抵達北辰派出所，並在此停駕，一開始先由雲林縣長張麗善及立委張嘉郡等人一同參拜（見圖），在張麗善離開後，黃國昌及柯文哲等人才被唱名並現身。（圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖今上午9時20分已到北辰派出所，除了雲林縣長張麗善親自到場恭迎媽祖鑾轎，民眾黨前主席柯文哲也與妻子陳佩琪及現任主席黃國昌現身參拜，不過過程中柯文哲不時左顧右盼（見圖），看上去心不在焉。（圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台）

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