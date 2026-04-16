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    首頁 > 政治

    鄭麗文用「台獨機構」的錢訪中？周軒：這巴掌很大

    2026/04/16 10:29 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文率團訪問中國並會見中共總書記習近平（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文率團訪問中國並會見中共總書記習近平（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文結束赴中訪問已經回台，有媒體批露鄭麗文訪中團包括機票、住宿、膳食及零發的費用共480萬，是向外交部捐助成立，並由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，最後是由國庫買單。對此，政治工作者周軒表示，所以習近平這下見了由「台獨頑固分子關聯機構」資助的國民黨一行人。

    周軒在臉書PO出2022年國台辦聲明「『台獨』頑固分子關聯機構『台灣民主基金會』、『國際合作發展基金會』打著『民主』和『合作發展』的幌子，在國際上大肆從事『台獨』分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸（中國），以金錢等為誘餌拓展台所謂『國際空間』，企圖破壞國際社會一個中國格局。大陸（中國）方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸（中國）組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。」

    周軒直言，然後國民黨鄭麗文一行去中國，用的是民主基金會的錢，所以習近平這下見了由「台獨頑固分子關聯機構」資助的國民黨一行人，習近平被鄭麗文賞了好大一巴掌，鄭麗文陷習近平主席於不義，難道「習下鄭上」是確實存在的嗎？

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