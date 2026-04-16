李貞秀被開除還護柯文哲？名嘴黃益中：被賣了還幫人數錢

前民眾黨立委李貞秀。（資料照）

前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，雖然與黨主席黃國昌為首的白營黨中央開撕，但還是繼續幫前主席柯文哲講好話，稱讚他是「好人」。對此，名嘴、公民教師黃益中點出2關鍵，認為她是典型「被人賣了還幫人數錢」。

黃益中在臉書發文表示，李貞秀還是認為是現任主席黃國昌主導開除她黨籍，前主席柯文哲在整個過程是不知情的，她還當場唸出寫給柯文哲的簡訊，可是又承認她現在沒有柯文哲的LINE、甚至也沒見到柯本人，「李女士怎麼會認為柯文哲是被底下的人蒙蔽。」

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黃益中分析，沒有柯文哲的默許，他不相信民眾黨包括黃國昌敢這樣開除，「就是偽君子，一個白臉一個黑臉罷了，迪奧貞秀女士，典型『被人賣了還幫人數錢』」。

網友紛紛留言表示，「怎麼感覺她比PG（柯文哲妻子陳佩琪）還愛阿北？連藥也是甜的」、「她不願意醒，別逼她，醒了很痛苦」、「我不太認同你的說法，我認為他們全黨在演戲，現在螢幕上她也是在演一齣戲，只是還沒看懂埋什麼梗」、「他不能切開柯，不然跟民眾黨的連結就什麼都沒有了！」、「裝的，只是在突顯這個黨已經不是柯主導的政黨，其實一直是，為首者貪，不知檢討」。

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