歷史驚人重演！連胡會、習鄭會都撞軍購 台灣拒吞「一中」2大關鍵

「習鄭會」落幕，國安人士認為有2005年「連胡會」的強烈既視感。（美聯社資料照）

當「習鄭會」落幕，北京端出被戲稱為「回鍋菜」的10項對台措施，在國安人士眼中，卻帶有2005年「連胡會」的強烈既視感。相隔20年的2場會面，皆逢台灣推動重大國防預算之際，北京企圖複製同一套劇本，卻忽略台灣民意徹底質變，「一中框架」已無人買單，更關鍵的是，台灣在經濟實力上，也不再有理由回到北京設定的「一中框架」中。

「習鄭會」、「連胡會」有何相似之處？國安人士指出，2005年連胡會登場前，台灣正準備處理6108億元的重大軍購案，包括潛艦、愛三飛彈等，會後中方祭出34項農漁產品零關稅，並鋪陳後續ECFA等。對照2026的習鄭會，時值台灣推動1.25兆國防特別條例，北京同樣在會後拋出「10項措施」，手法如出一轍，也都選在拒絕「一中框架」的政黨執政時，繞過民選政府、打造國共平台處理兩岸議題，這次更進一步重構「一中框架」下的兩岸關係。

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在國際背景下，該人士分析，2005年連胡會時，中國剛通過「反分裂國家法」，又因為北韓核武危機，六方會談最緊鑼密鼓之時，華府急需拉北京協助；而當前在「川習會」前夕，中東局勢也成為干擾變數，在2個歷史節點上，北京都拿台灣問題作為與美國博弈的籌碼。

儘管北京企圖故技重施，但台灣民意結構與經濟體質已發生根本性改變。國安人士指出，根據政大選舉研究中心民調，目前台灣社會的「台灣人認同」穩居6成5，「中國人認同」則從當年的8%下滑到2.4%，面對截然不同的台灣，北京的舊劇本自然無法引發共鳴，不符實際需求的「惠台措施」更顯乏人問津。

更現實的因素在於經濟。國安人士回顧，連胡會後，其所屬政黨於2008年到2016年執政，當年會中多數共識都化為國家政策；但對照那8年與2016年至今的總體經濟發展，差異不言可喻，無論是GDP總值、台股資本市場的規模，兩個時代呈現是倍數差異，遑論台灣如今在全球供應鏈及地緣政治的角色，早已不可同日而語。

國安人士認為，判斷中國有無善意的核心在於「尊重中華民國與台灣存在的事實，停止對現狀的破壞」，具體可從6大指標檢驗，包括停止軍事騷擾、停止金馬周邊海警執法、停止打壓國際參與及誘拉邦交國、停止統戰滲透與認知作戰、釋放被無理拘押的台灣公民（宗教人士與人權律師），最重要的是與台灣民選政府正式對話。

國安人士直言，所謂「十項措施」都涉及公權力，甚至有既有管道能與民選政府對話，中方刻意反其道而行，反而讓帶回倡議的人看起來像「買辦」、陷其於不義，顯然北京無意停止對台「和戰兩手」策略，只想在「川習會」前誘導美方降低對台灣的國防支持，並透過在地協力者，把台灣整體發展進程拖回「一中框架」中。

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