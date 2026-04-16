騙台灣也騙美國！ 「習鄭會」藏4大奪台佈局：逼台「解除武裝」

國安人士剖析，北京對習鄭會的佈局，是想在「川習會」前操作「台灣支持統一」的假象，動搖美國對台灣國防的支持。（法新社資料照）

國民黨主席鄭麗文訪中會見中共總書記習近平，480萬元團費是向台灣民主基金會申請補助，國民黨也宣稱是合法政黨交流。然而，國安人士剖析，北京對「習鄭會」藏有4大戰略佈局，表面釋出「和平紅利」，實則意圖在「川習會」前操作「台灣支持統一」的假象，將「世界的台灣」納入「一中框架」，進而動搖美國對台防衛的支持，最終達到「解除台灣武裝」的終極目的，「表面送禮包，背後在亮刀」。

國安人士分析，北京正藉「習鄭會」推進4大戰略佈局。首先，是將台灣從世界舞台抽離，重新塞回「一中框架」。「十項措施」首度明文將「九二共識、反台獨」列為前提，國共敘事同步將台海問題鎖進「一中框架」，並將國際友盟一概抹成「外力」，同時從技術上排除台灣民選政府的合法地位，實質要將在野黨形塑為北京落實對台控制的代理人。

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其次，是企圖讓正在強化嚇阻能力的台灣「解除武裝」。該人士指出，北京一方面要在「川習會」前對美釋放訊號，操作「台灣多數民意支持統一、支持一中框架」，暗示美方只要停止對台軍售，兩岸問題就能和平解決；另方面透過「實質管治」，藉由特定代理力量拖延、杯葛台灣重大政策進程，尤其是國防相關，為「川習會」鋪陳有利氛圍。

第三、以「看得到、吃不到」的紅利分化台灣。國安人士表示，中國刻意拋出所謂「利多」，製造不同政黨、立場間的分歧，比方有些藍營縣市長就對「十項措施」表達肯定，儘管大家都認為難以落實，仍會在內部形成裂痕，整體要形塑「中國願給好處，卻被民進黨政府阻擋」的錯覺，卻掩蓋其附帶台灣社會難以接受的政治前提。

最後，是操作「和戰兩手」策略，國安人士透露，中共在營造「創造和平」形象的同時，軍事動作卻悄悄升溫，中共解放軍近日在東海劃設大規模、長達1個多月的5處空域保留區，並在第一島鏈部署大量艦艇；鄭麗文訪中期間，共機、共艦擾台也沒有間斷，這正是典型以和平包裹的軍事壓迫。

該人士進一步指出，中國不只鎖定「川習會」前，也瞄準中東戰事升溫之際，趁美方抽掉印太軍力移防中東，加大在印太地區的部署，形成戰略壓制，一方面強化對區域的威脅、施加壓力，另方面分散中東友盟的壓力，牽制美方，使其在多線佈局捉襟見軸。

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