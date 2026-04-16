鄭麗文訪中480萬費用國庫買單 孟買春秋痛批：拿公費朝拜

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中、會晤中共中央總書記習近平引國際關注。（圖擷自新華社）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中、會晤中共中央總書記習近平引國際關注，不過有媒體今日指出，鄭麗文訪中團費480萬並非自費，全數由國庫買單。對此，經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯痛斥，反對黨拿公費去朝拜想併吞台灣的國家，「當台灣人還能多悲哀」。

喬伊斯今日於粉專「孟買春秋」發文並附上媒體報導截圖，報導標題為「獨家／有夠瞎！鄭麗文訪中團費480萬竟由台灣民主基金會買單」，報導提及，鄭麗文訪中6天團費總共480萬，這筆費用是向外交部捐助成立，並由立法院長韓國瑜擔任董事長的「台灣民主基金會」申請經費，全由國庫買單。

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喬伊斯嘆說，「反對黨拿公費去朝拜想要併吞台灣的國家，搭的還是他國的商務艙本國籍航空公司賺不到，當台灣人還能多悲哀。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「吃你的、用妳的、還可以笑你們，國民黨就是這樣好棒棒」、「吃裡扒外舔共媚匪狗腿，台灣人公敵！」、「難怪氣場這麼強，原來是花人民的錢」、「一開始還在那邊自費，國民黨果然噁心人一流」。

針對鄭麗文訪中行，民進黨立委范雲4日曾表示，從登機開始，鄭麗文就被卡進「一中枷鎖」，飛機是中國籍航空、採訪記者資歷與尺度已由國台辦決定、行程由中共決定等，痛批國防條例豈只是國民黨的投名狀？

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