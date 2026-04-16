李乾龍座車被追蹤「賴」清德 總統府嚴正抗議：國民黨速報案以昭公信

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，他受訪卻強調，座車遭裝追蹤器已經很久了，沒事沒事。（資料照）

總統府發言人郭雅慧今天（16日）表示，針對國民黨文傳會主委尹乃菁惡意指控國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統有關，府方嚴正抗議，呼籲李乾龍及國民黨立即報案提告，以昭公信。

尹乃菁昨公開指控「執政黨不知道透過什麼手段，在我們車上裝追蹤器」，在野黨座車被追蹤，在正常民主國家裡，是非常嚴重的事情，掌握情偵監和檢調系統的是賴總統，等賴卸任失去保護傘後，「我們一定會追究到底，你就等著卸任以後天天到高檢署和法院去報到吧」！

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不過，李乾龍被問到追蹤器是否為民進黨安裝時，他連忙說「沒有沒有沒有」，表示座車被人裝追蹤器的事「已經很久了」，「沒事沒事」。

事關人民信賴、相關人員清譽 不容含混帶過

郭雅慧今天表示，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過，李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。

郭雅慧強調，無論是為了昭明社會公信、釐清外界疑慮，或是保障李乾龍先生的合法權益，同時要維護遭含沙影射相關人員的清白，此案沒有模糊處理、私下帶過的空間，尤其涉及追蹤器等證據保全時效，理應儘速處理，請李副主席及國民黨立即檢具相關事證報案提告，檢警單位儘速介入偵辦，讓真相水落石出。

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